O PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira em terreno negativo, ao depreciar 0,65% para 5.736,55 pontos. Das 19 cotadas que compõem o índice de referência nacional, 13 fecharam a cair, quatro a subir e duas inalteradas.



A Galp Energia foi a cotada que mais pesou na sessão desta segunda-feira, ao desvalorizar 3,53% para 9,45 euros. A empresa anunciou as contas do trimestre esta manhã, antes da abertura do mercado. O lucro líquido da petrolífera situou-se nos 161 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, deixando para trás os prejuízos do período homólogo. A exploração e a produção de petróleo subiram entre julho e setembro. No mesmo período do ano passado, a petrolífera tinha registado um prejuízo de 23 milhões de euros.





Já a Greenvolt travou maiores quedas no índice, fechando o dia com ganhos de 6,47% para 7,24 euros, em máximos desde a entrada da empresa em bolsa, em julho. O peso-pesado Jerónimo Martins foi a segunda maior cotada a subir nesta sessão, com ganhos de 0,57%, para 19,31 euros.



Também a Navigator e a Altri fecharam em terreno positivo, com ganhos de 0,25% (3,19 euros) e 0,09% (5,63 euros), respetivamente.



O peso-pesado BCP também fechou no vermelho nesta sessão, ao cair 1,02% para 15,56 cêntimos. Na energia, as cotadas do grupo EDP também pesaram em Lisboa, com a casa-mãe a cair 0,65% (4,89 euros) e a EDP Renováveis a ceder 0,25% (23,78 euros).



A sessão em Lisboa fechou em contraciclo com a Europa, onde o Stoxx 600 registou ganhos de 0,10%.





(notícia atualizada)