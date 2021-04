EDPR vai vender à MSD energia produzida em Espanha

A EDP Renováveis assegurou um contrato de 15 anos com a MSD, uma das maiores farmacêuticas do mundo, para a venda de energia limpa produzida em Espanha.





Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Stilwell adianta que "assegurou um Contrato de Aquisição de Energia ("CAE") a 15 anos com a MSD (nome comercial da Merck & Co., Inc., N.J., USA)" para a venda de energia produzida por um projeto eólico com 40 MW em Espanha evitando emissões anuais estimadas em mais de 50 mil toneladas de CO2".





O projecto em causa localiza-se em Albacete e, segundo a EDP Renováveis, deverá entrar em operação em 2023.





A empresa informa que, com este novo acordo, tem agora 0,4 GW de capacidade assegurada no país vizinho, que entrará em operação a partir de 2021.





"O sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com perfil de baixo-risco que fomentam a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia", aponta o comunicado.