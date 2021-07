EDP Renováveis compra projeto solar no Vietname por 30 milhões de euros

Leia Também EDPR entra no Chile com portefólio solar e eólico

A EDP Renováveis vai entrar no Vietname, através da aquisição de um projeto de energia solar, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) A empresa detalha que "chegou a um acordo com a Trina Solar, líder mundial no fornecimento de PV e soluções totais de energia inteligente, para a aquisição de um projeto solar PV de 28 MWac (35 MWdc) por um valor total de 36 milhões de dólares". À atual conversão, trata-se de um valor de cerca de 30 milhões de euros.O projeto em causa, com o nome Trung Son Solar PV, está localizado na província de Khanh Hoa, no Vietname. A EDP Renováveis indica que este projeto está já em operação desde dezembro de 2020. O projeto tem um contrato de aquisição de energia com a Vietnam Electricity associado a uma tarifa fixa de venda da energia a 20 anos.A EDP Renováveis justifica esta entrada no mercado do Vietname pelo facto de ser uma "das economias com crescimento mais acelerado no Sudoeste Asiático", localização onde "a procura de energia aumenta a cerca de 10% ano ano"."A entrada no mercado do Vietname está dentro do contexto do Plano de Negócios 2021-25 da EDPR e representa um primeiro passo no estabelecimento da posição da EDPR na região da Ásia-Pacífico", explica a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade. A EDP Renováveis estima investir no Vietname "parte dos cerca de 5% do capital alocado a outras geografias dentro do plano de crescimento de 20 GW até 2025, oferecendo diversificação e opcionalidade de crescimento".(notícia atualizada)