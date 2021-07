Empresa de hidrogénio verde compra fábrica de 14 mil metros quadrados em Benavente

Leia Também Galp e EDP avançam juntas no hidrogénio na central de Sines. Bruxelas decide em setembro

A Fusion-Fuel, empresa portuguesa de produção de eletrolisadores e hidrogénio verde, comprou uma fábrica de 14.333 metros quadrados na cidade de Benavente, no distrito de Santarém, expandindo a capacidade operacional em Portugal. O montante da transação, que foi assessorada pela consultora imobiliária Savills, não foi divulgado.As instalações industriais vão ser remodeladas e automatizadas, especifica o comunicado da Savills, para que a portuguesa possa garantir a produção de eletrolisadores.Fundada em 2018, a Fusion-Fuel começou por desenvolver a tecnologia Hevo-Solar, um gerador de hidrogénio verde fotoquímico, que permite a produção descentralizada de hidrogénio verde a partir de energia solar. Mais tarde, a empresa deu início a um processo de fusão com o fundo norte-americano HL Acquisitions (SPAC) e, através desta transação, foi criado o grupo Fusion-Fuel, cuja holding passou a ser cotada na Bolsa de Wall Street, no índice Nasdaq, em dezembro do ano passado.Miguel Lourenço, "head of Business Management" da Fusion-Fuel, afirma que "esta operação, em conjunto com o aumento de capital realizado simultaneamente, permitiu uma capitalização inicial de cerca de 60 milhões de euros, sendo que um valor a rondar os 30 milhões de euros se destinam a investimento com o propósito de dotar a empresa com uma capacidade de produção de eletrolisadores à escala industrial, fruto da conceção e desenvolvimento, já em curso, de linhas de produção altamente robotizadas". O mesmo responsável indica que, até 2025, o grupo "planeia efetuar um volume de investimentos total de cerca de 570 milhões de euros."Samuel Lima, consultor sénior do departamento de industrial e logística da Savills, indica que "é muito gratificante acompanhar empresas portuguesas com esta importância, que contribuem para um planeta mais sustentável, reduzindo a pegada ecológica a nível mundial". "Por outro lado, apraz-nos colocar o nosso know-how do mercado ao serviço dos investidores e operadores, permitindo encontrar as soluções mais exigentes e específicas, como é exemplo este processo."