Espanha quer evitar contaminação do preço do gás a outras fontes de energia

Leia Também Espanha quer prolongar mecanismo ibérico até ao final de 2024

O modelo atualmente utilizado pelos países europeus faz com que seja o gás - uma das fontes energéticas mais caras - a definir o preço de toda a eletricidade. A comissária da Energia, Kadri Simson, já tinha adiantado que, no rascunho da Comissão Europeia, fazia parte o redesenho do sistema para impedir que tal acontecesse.





Leia Também Bruxelas quer reformular mercado energético para baixar preço de renováveis

o mecanismo ibérico pelo menos até ao final de 2024. Este travão "artificial" ao preço do gás usado para produzir energia elétrica na Península Ibérica está em vigor em Portugal e Espanha desde 15 de junho de 2022 e tem prazo de validade até 31 de maio de 2023.

Espanha apresentou esta terça-feira, após uma reunião do executivo de Madrid, as propostas que vai ainda hoje enviar para Bruxelas para a reforma do mercado energético da União Europeia.Em conferência de imprensa, Teresa Ribera (na foto), vice-presidente do governo espanhol e ministra da Transição Ecológica, explicou que - mais do que a criação de um imposto aos lucros extraordinários das empresas de renováveis - o que Espanha pretende é que se desenhe um mecanismo em que esses lucros deixem de existir, e com os consumidores a pagar uma fatura correspondente ao custo de cada fonte de energia."Fomos um dos primeiros países a sentir o impacto do aumento do preço do gás, porque sabíamos que as nossas condições eram diferentes. Agora, temos uma grande oportunidade de oferecer uma visão do presente e do futuro. Queremos apostar num modelo baseado em energias renováveis com custos que possam ser assumidos pelos consumidores", indicou a responsável.A proposta de Espanha - o primeiro país a enviar soluções, de acordo com o Cinco Dias, e que se baseia num estudo de uma académica da Universidade Carlos III - passa pela implementação de contratos a prazo de energia e contratos a prazo de capacidade. Os primeiros proporcionariam um rendimento estável aos produtores do mercado marginal e os segundos precisariam de incentivos económicos.Teresa Ribera sublinhou que a forma atual do mecanismo energético europeu não tem em conta nem as atuais necessidades de descarbonização, por um lado, nem a volatilidade das matérias-primas, por outro. A proposta espanhola é, assim, "uma solução eficaz com uma realidade energética nacional, uma resposta adequada ao panorama atual", permitindo também a coexistência entre os diferentes tipos de mercados, indicou.Madrid acredita que o seu plano terá um impacto gradual nos preços. À medida que o volume de energia contratada aumenta, a volatilidade do preço diminui, explicou Ribera, sem adiantar valores específicos.Já ontem Teresa Ribera tinha adiantado que vai ainda pedir a Bruxelas a extensão d