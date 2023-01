Portugal e Espanha já começaram a delinear proposta para extensão do mecanismo ibérico

Leia Também Espanha quer prolongar mecanismo ibérico até ao final de 2024

O Governo espanhol tomou a dianteira e foi o primeiro país europeu a aprovar em tempo recorde um documento com propostas concretas para a reforma do mercado energético da União Europeia, que entretanto já seguiu para Bruxelas. "Com esta proposta de reforma a nível europeu, Espanha o que faz é exportar soluções construtivas, como foi o mecanismo ibérico", disse o primeiro-ministro, Pedro Sanchéz, sobre a iniciativa de Madrid.Além das propostas para a modernização do sistema elétrico dos 27, Espanha também já fez chegar à Comissão Europeia um pedido para a extensão da exceção ibérica para lá de maio de 2023, "até que dure a crise energética e que seja atualizada a regulação dos mercados europeus"."Gostaríamos que o teto ao preço do gás se mantivesse o mais baixo possível , em torno dos 45 ou 50 MWh, e que se prolongasse até ao final de 2024", anunciou a vice-presidente do Governo espanhol e ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera. Sobre Portugal, Madrid não disse uma única palavra.O Negócios questionou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) sobre se o Governo português está ou não de acordo com esta extensão do mecanismo ibérico até ao final de 2024, e se foi sequer consultado por Espanha sobre o assunto antes de o documento seguir para a Comissão Europeia, mas não obteve resposta.Fonte oficial do MAAC esclareceu apenas que "as secretárias de Estado de Portugal e Espanha já se reuniram para discutir a posição conjunta relativamente ao prolongamento do mecanismo ibérico, que será apresentada em Bruxelas, tendo ficado "acordado que os trabalhos técnicos das duas equipas vão prosseguir".Ao Negócios, a mesma fonte governamental confirmou que "a proposta espanhola de revisão do funcionamento do mercado da eletricidade europeu" também foi abordada no mesmo encontro. O Expresso tinha já avançado que "o Governo espanhol partilhou a sua proposta" e que "o Governo português está a analisar a iniciativa de Espanha", estando previsto que ambos "os ministros irão trocar impressões" sobre o assunto, citando o Ministério do Ambiente.Teresa Ribera anunciou na passada segunda-feira, 9 de janeiro, que Espanha vai pedir a Bruxelas que prolongue o mecanismo ibérico pelo menos até ao final de 2024. Este travão "artificial" ao preço do gás usado para produzir energia elétrica na Península Ibérica está em vigor em Portugal e Espanha desde 15 de junho de 2022 e tem prazo de validade até 31 de maio de 2023.A ideia do governo de Madrid é que, além desta data, o limite máximo se mantenha semelhante ao atual, entre 45 e 50 euros por megawatt hora (MWh), frisou a governante. Desde 1 de janeiro de 2023 que o teto do mecanismo ibérico se mantém nos 45 euros por MWh, um aumento de 5 euros, depois dos últimos seis meses nos 40 euros por MWh.O mecanismo ibérico foi aprovado por Bruxelas para vigorar durante 12 meses, até ao final de maio de 2023, mas tanto Portugal como Espanha já deram conta da vontade de prolongar o seu período de funcionamento enquanto dure a guerra na Ucrânia e enquanto Bruxelas continue a negociar a 27 mudanças de fundo no sistema elétrico europeu para reduzir a volatilidade dos preços.Numa conferência de imprensa, a 29 de dezembro, o ministro português do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, confirmou que "há vontade de renovação do mecanismo ibérico" além de maio de 2023, tanto de Portugal como de Espanha, e que os dois países iriam reunir-se em janeiro para traçarem uma proposta a ser entregue e negociada com Bruxelas, para a extensão do travão ao preço do gás na península ibérica.Em declarações à espanhola Antena 3, citadas pela Europa Press, Teresa Ribera disse esta quarta-feira que Espanha "quer continuar a beneficiar" deste mecanismo até que se consiga levar a cabo a reforma do da regulação do mercado elétrico na Europa, o que pode levar "muito tempo". De acordo com os cálculos do Governo de Madrid, o mecanismo ibérico já permitiu desde junho uma pupança se 4.000 milhões de euros aos consumidores espanhóis.Em Portugal, o benefício do travão ao preço do gás na Península Ibérica disparou no passado mês de dezembro para 34%, o dobro do valor registado ao longo do ano passado (17%). O MAAC explicou que este foi o "benefício mínimo obtido com o mecanismo ibérico por causa da seca", sendo que o Governo tem a expectativa que aumente em 2023 muito por via de uma maior incorporação de renováveis no mix energético (76% da produção de energia elétrica), do aumento do número de pessoas que pagam o valor de ajuste e de mais energia de origem solar fotovoltaica a ser injetada na rede elétrica nacional.