Fatura da luz pode ficar mais barata em janeiro

A decisão final sobre as tarifas para 2022 será agora tomada a 15 de dezembro, após parecer do conselho tarifário.

Apesar da crise que se vive no setor da energia, a fatura da luz ao consumidor pode vir a ficar mais barata a partir de janeiro.A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) apresentou esta sexta-feira a sua proposta de tarifas para 2022. Apesar de, globalmente no próximo ano, os serviços poderem vir a sofrer um agravamento 0,2% em relação ao preço médio de 2021, como os preços ficaram mais caros em julho e depois novamente em outubro, na passagem de dezembro para janeiro, deverá haver uma descida de valores na ordem dos 3,4%.Esta é a proposta para as tarifas transitórias de venda a clientes finais, ou seja, para os consumidores que permaneçam no mercado regulado (que representam 5% do consumo total e 921 mil clientes) ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada.Já os consumidores que pagam tarifa social beneficiarão de um desconto de 33,8%, de acordo com o estabelecido pelo Despacho n.º 9977/2021, de 14 de outubro.Contudo, a maior redução será nas tarifas de acesso às redes, ou seja nas que são pagas por todos os consumidores pela utilização das infraestruturas de redes e estão incluídas nas tarifas de venda a clientes finais. Em 2022, os valores destas tarifas sofrerão reduções entre os 52,2% e os 94%, de acordo com o nível de tensão."A redução da tarifa de acesso às redes é o resultado de um decréscimo acentuado na tarifa de uso gobal do sistema, resultado da diminuição dos custos de interesse económico geral (CIEG), que se traduzem num benefício para o sistema", justifica a ERSE em comunicado. "Esta redução das tarifas de Acesso às Redes contribui para uma diminuição de cerca de -35%, em termos médios, na fatura final dos consumidores do mercado liberalizado", acrescenta.O regulador indica ainda que esta proposta garante a sustentabilidade económica do Sistema Elétrico Nacional (SEN), reduzindo-se significativamente o valor da dívida no final de 2022, para o valor de 1,7 mil milhões de euros.(Notícia atualizada)