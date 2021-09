Preços da luz no mercado regulado voltam a subir em outubro

Leia Também Preço da eletricidade no mercado ibérico bate novo máximo histórico

Os clientes domésticos do mercado regulado de eletricidade vão sofrer um novo aumento na conta da luz em outubro, na ordem dos 3%. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quarta-feira uma subida na tarifa de energia do mercado regulado em 5 euros por MWh, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2021.Para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, com potência contratada de 3,45 kVA, a atualização será cerca de 1,05 euros na fatura média mensal, refere a ERSE. Para as famílias com uma potência contratada de 6,9 kVA, a subida na fatura será de 2,86 euros, estima a ERSE.Este é o segundo aumento da tarifa de energia definido pela ERSE em 2021, depois de em julho ter sido feita uma atualização idêntica. O mercado regulado conta atualmente com 933 mil clientes.A subida é justificada com o aumento dos preços da energia no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), que têm batido recordes todos os dias. O preço médio por MWh no mercado ibérico vai atingir os 188,18 euros esta quinta-feira."Tendo por base os consumidores-tipo do simulador de preços de energia da ERSE, o impacte estimado da atualização da tarifa de Energia para os consumidores do mercado regulado é de aproximadamente mais 3%, em relação aos preços em vigor, no total da fatura de eletricidade (com IVA)", refere o regulador.Esta subida sucede a um aumento de 3% em julho e a uma redução de 0,6% em janeiro, pelo que "a variação tarifária média anual entre 2021 e 2020 será cerca de 1,6%".A tarifa de energia "reflete o custo de aquisição de energia do Comercializador de Último Recurso (CUR) nos mercados grossistas, sendo uma das componentes que integra o preço final pago pelos consumidores no mercado regulado", explica a ERSE.O segundo aumento do ano tem como objetivo "evitar desalinhamentos excessivos com o mercado livre e a criação de desvios a recuperar posteriormente pelas tarifas, com consequências para todos os consumidores". O regulador pode rever, trimestralmente, a tarifa de energia sempre que se verificar, "face às estimativas da ERSE, um desvio do custo de aquisição do CUR igual ou superior a 10 EUR/MWh". O que voltou a acontecer no terceiro trimestre."Para 2021, a previsão do custo de aquisição do CUR considerada para a fixação da tarifa de Energia aprovada pela ERSE, em 15 de dezembro, foi de 49,52 EUR/MWh. Após a atualização da tarifa de Energia em julho de 2021, a estimativa para 2021 passou a ser de 52,02 EUR/MWh".No entanto, o aumento dos preços no mercado ibérico nos últimos meses, "fruto do preço muito elevado do gás natural para as centrais a ciclo combinado a gás natural e da elevada cotação das licenças de dióxido de carbono (CO2)", motivaram uma nova revisão."A estimativa atualizada para o ano de 2021 aponta para um custo de aquisição do CUR de 73,24 EUR/MWh, o que corresponde a um desvio de 21,21 EUR/MWh, mais 41% que o valor refletido nas tarifas em vigor".A nova tarifa entra em vigor a 01 de outubro e mantém-se até ao fim do ano. Até 15 de outubro, a ERSE vai apresentar a proposta tarifária para 2022, que incluirá a tarifa de acesso à rede, que nesta atualização se mantém inalterada.Por fim, a ERSE "aconselha os consumidores a procurarem potenciais poupanças na fatura de eletricidade junto dos comercializadores no mercado.