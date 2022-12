A Finerge, empresa produtora de energia renovável, concluiu uma operação de refinanciamento no valor de 2,3 mil milhões de euros, com o objetivo de acelerar a expansão em Portugal e Espanha, revelou a empresa em comunicado.A Finerge revelou ainda que pretende aumentar a produção energética em 1 gigawatt (GW), em energia eólica e solar em pipeline, nos próximos dois anos."O refinanciamento serve para reembolsar a dívida existente e providenciar fundos para o desenvolvimento de projetos em pipeline", bem como "assegurar o financiamento necessário para a incorporação de novos ativos no futuro", pode ler-se no documento."Com uma estrutura financeira robusta, a Finerge está mais preparada para expandir o seu negócio no mercado ibérico, replicando o nosso excelente desempenho em Portugal", explica o CEO da Finerge, Pedro Norton."Neste contexto de crise energética da Europa, é irrefutável a necessidade de reforçar o investimento global em renováveis e esse é o nosso compromisso", remata o responsável.A Finerge é detida a 100% por fundos de infraestruturas geridos pela Igneo Infrastructure Partners, que tenciona integrar um parceiro minoritário na estrutura acionista, para ajudar a concretizar a estratégia de crescimento.