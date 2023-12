Fundo europeu Marguerite entra no capital da SotySolar para expandir solar em Portugal

Leia Também Iberblue Wind tem 6 mil milhões para construir 1GW de eólico offshore flutuante em Portugal

A tecnológica especializada em energia solar fotovoltaica SotySolar, que opera em Portugal e Espanha, anunciou esta quarta-feira aDe acordo com a empresa, esta operação consiste na aquisição de parte das ações da Plenium Partners (que se mantém como acionista minoritário) e na subscrição de um novo aumento de capital pelo fundo de investimento pan-europeu em infraestruturas de longo prazo Marguerite, para apoiar o crescimento e desenvolvimento da empresa. O, refere a SotySolar em comunicado."O objetivo é sermos. Esta importante ronda de financiamento mostra que a nossa proposta está a resultar. Além disso, continuamos focados no crescimento contínuo em Espanha e Portugal", explicou Daniel Fernández, CEO e fundador da SotySolar.Por seu lado, Duarte Leite de Castro, country manager da SotySolar para Portugal, considerou que "esta ronda de investimento é um passo natural para uma empresa que escolheu Portugal como o primeiro destino da sua internacionalização.este é um país com enorme potencial solar e que está na vanguarda da transformação energética".Já o fundo Marguerite diz-se entusiasmado "com o potencial de crescimento do mercado de autoconsumo de energia solar fotovoltaica na Península Ibérica". "Acreditamos que a SotySolar está bem posicionada enquanto plataforma para explorar esse potencial de crescimento e aumentar a procura de produção de energia renovável", refere Pilar Gomez, sócia do fundo Marguerite.A SotySolar foi fundada há sete anos nas Astúrias e hoje tem mais de 7.000 instalações solares fotovoltaicas em residências e estabelecimentos empresariais, por toda a Península Ibérica. Em 2023, Lisboa, Porto, Setúbal e Viseu encontram-se entre as cidades onde mais instalações foram realizadas.O investidor pan-europeu em infraestruturas sustentáveis, de capital intensivo a longo prazo Marguerite gere quatro fundos e já investiu mais de 1,5 mil milhões de euros em projetos