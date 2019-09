Galp arranca com instalação de contadores inteligentes de gás natural

No projeto-piloto que está a ser desenvolvido pela Galp e pela Lisboagás, em parceria com a operadora Nos, foram instalados 100 contadores inteligentes em Lisboa, Cascais e Sintra.

Em comunicado enviado às redações, as empresas revelam que "Lisboa é uma das primeiras cidades europeias a receber contadores inteligentes de gás natural na sequência do projeto-piloto Smart Metering".