Galp compra 223 MW de projetos solares em Espanha

A Galp adquiriu à Enerland um portefólio renovável em Espanha com uma capacidade agregada de 223 MegaWatts (MW), informa esta segunda-feira a petrolífera portuguesa em comunicado à CMVM. Os valores da operação não foram revelados.Os acordos finais com o grupo espanhol expandem o portefólio de renováveis da Galp para cerca de 4,1 GW na Península Ibérica, dos quais 926 MW já se encontram em operação, refere a cotada portuguesa.Um conjunto de acordos incidem sobre a aquisição "de um cluster de projetos que totalizam 62 MW em Saragoça, com início de construção para breve - fase Ready-to-Build (RTB) - e Data de Operação Comercial (COD) prevista para 2022", bem como "três projetos nas Comunidades Autónomas de Castela e Leão e Aragão totalizando 161 MW em estado avançado de desenvolvimento, com COD prevista para 2023", detalha a Galp.O acordo, assinala a empresa, insere-se na estratégia de "crescimento de um portefólio competitivo de geração renovável e está alinhado com as orientações de alocação de capital apresentadas em junho no Capital Markets Day"."Esta aquisição representa mais um passo na ambição da empresa de ter mais de 4 GW em operação até 2025 e 12 GW até 2030", conclui a petrolífera liderada por Andy Brown.