Galp e suecos da Northvolt vão anunciar parceria para o lítio

do projeto industrial da Galp na Cadeia de Valor de Baterias para veículos elétricos".





muito, muito grande", na ordem das centenas de milhões de euros, na área do lítio, estando na altura a ultimar acordos de parceria com outras empresas.





O projeto conta também com a empresa mineira Savannah Resources, que detém os direitos de exploração da mina do Barroso, em Boticas, para a aquisição exclusiva do minério.



Leia Também Projeto industrial de baterias de lítio de 8,3 milhões nasce em Braga



A Northvolt é uma empresa sueca fundada em 2015 com o objetivo de ser uma das maiores produtoras de baterias para carros elétricos da Europa. Tem acordos com a Volkswagen, que é a sua principal acionista, com a BMW e a Volvo, tendo angariado cerca de 5,6 mil milhões de euros em investimento. Tem uma carteira de encomendas que ultrapassa os 23 mil milhões de euros.



Na passada sexta-feira, a Northvolt assinou um acordo com a Volvo Cars, que prevê a criação de uma parceria para a produção de baterias para a próxima geração de carros elétricos da Volvo. Ao Financial Times, o CEO da Volvo Cars admite que quer estender a parceria ao continente americano e à Ásia.



Notícia corrigida às 16h33 diretora do departamento ambiental da Northvolt adiantou que a empresa andava à procura de parceiros na indústria do lítio, vendo em Portugal um "potencial excelente".O projeto conta também com a empresa mineira Savannah Resources, que detém os direitos de exploração da mina do Barroso, em Boticas, para a aquisição exclusiva do minério.A Northvolt é uma empresa sueca fundada em 2015 com o objetivo de ser uma das maiores produtoras de baterias para carros elétricos da Europa. Tem acordos com a Volkswagen, que é a sua principal acionista, com a BMW e a Volvo, tendo angariado cerca de 5,6 mil milhões de euros em investimento. Tem uma carteira de encomendas que ultrapassa os 23 mil milhões de euros.Na passada sexta-feira, a Northvolt assinou um acordo com a Volvo Cars, que prevê a criação de uma parceria para a produção de baterias para a próxima geração de carros elétricos da Volvo. Ao Financial Times, o CEO da Volvo Cars admite que quer estender a parceria ao continente americano e à Ásia.Notícia corrigida às 16h33

A Galp e a sueca Northvolt vão apresentar esta terça-feira uma parceria na área do lítio. De acordo com uma convocatória enviada pela Galp, será feita a "apresentação públicaSegundo uma nota de agenda enviada esta segunda-feira pelo ministério do Ambiente, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, "estará presente no evento de apresentação do anúncio de parceria entre a GALP e a Northvolt" na manhã desta terça-feira.O Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, também marcará presença no evento, refere a mesma nota.Os rumores sobre um eventual acordo entre as duas empresas são conhecidos há mais de um ano. Em novembro, em entrevista ao Negócios , o CEO da Galp revelou ao Negócios que a empresa estava a poucas semanas de apresentar um projeto "No mês passado, também em entrevista ao Negócios , a