Matos Fernandes: Refinaria de lítio "parece fazer mais sentido a norte do que a sul"

profunda satisfação por este entendimento" entre as duas empresas, naquele que considera ser "verdadeiramente um projeto inovador"."A Galp não é uma empresa qualquer para Portugal, e a Northvolt não será uma empresa qualquer para Portugal", ressalvou.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática defende que a refinaria de lítio que a Galp e a sueca Northvolt vão desenvolver em Portugal deve situar-se na região norte do país.Presente na apresentação do projeto, que decorreu esta terça-feira em Lisboa, Matos Fernandes sublinhou que a construção da refinaria "parece fazer mais sentido a norte do que a sul", e que "apesar de este projeto ter de importar lítio para poder funcionar em pleno, a norte parece mais bem localizado do que a sul, e quanto mais no interior do país melhor". No fim, destacou o ministro, "a localização será escolhida pelos empreendedores".O ministro falava no fim da apresentação pública da joint venture assinada entre a Galp e a Northvolt, que prevê um investimento de 700 milhões de euros na construção de umaNo discurso de apresentação do projeto Aurora, Matos Fernandes manifestou uma ""Estamos a assistir hoje ao iniciar de um compromisso. Este projeto pretende localizar-se em Portugal porque Portugal tem lítio, mas é um projeto que vai utilizar muito mais do que a matéria-prima portuguesa", lembrou o ministro.Matos Fernandes deixou ainda claro que antes das eleições legislativas de 30 de janeiro, o concurso público para a atribuição de direitos de exploração mineira não avançará. Quanto aos intentos do Governo em relação ao lítio, Matos Fernandes afirmou que o Executivo "não tem um projeto de fomento mineiro, mas um projeto industrial fundado no aproveitamento dos recursos naturais que temos, utilizando-os com parcimónia e cuidado ambiental, sendo o lítio o melhor dos exemplos. Não queremos explorar litio para exportar mas para criar o melhor valor possivel para Portugal".