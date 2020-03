Galp: Guerra dos preços do petróleo deve ser encarada com “serenidade”

A petrolífera portuguesa diz estar a "acompanhar de muito perto" a evolução da guerra dos preços de petróleo. Porém, relembra que "estas ocorrências são cíclicas e fazem parte da dinâmica dos mercados, devendo ser endereçadas com serenidade", acrescentou fonte oficial da Galp em reação à queda livre dos preços do petróleo, que levou à desvalorização em mais de 20% das ações da petrolífera.





"Os mercados têm sido pressionados pela expectativa de menor procura global causada pelas circunstâncias derivadas do COVID-19 e, agora também do lado da oferta, com a expectativa de maior produção de matérias-primas por parte da OPEP/Rússia", acrescentou.