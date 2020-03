Emirados Árabes seguem sauditas e aumentam oferta de petróleo

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) vão seguir a estratégia de aumento da produção de crude definida pela Arábia Saudita, com a petrolífera estatal Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) a anunciar que irá aumentar a oferta diária em um milhão de barris.





Este número traduz um reforço da oferta da ADNOC em cerca de um milhão de barris de crude diários.



"Adicionalmente, iremos antecipar a meta planeada de atingir uma capacidade de produção de cinco milhões de barris diários", refere a empresa.



O anúncio da estatal dos Emirados Árabes surge no mesmo dia em que a Arábia Saudita ordenou à petrolífera Saudi Aramco que reforce a sua capacidade de produção para 13 milhões de barris diários.



As medidas surgem no âmbito da guerra de preços entre Riade e Moscovo iniciada domingo, quando a Arábia Saudita anunciou um aumento da produção de crude e descontos para os seus clientes a partir de abril.



Riade tenta inundar o mercado com petróleo para obrigar a Rússia a ceder na recusa em aceitar a proposta da OPEP de um corte de 1,5 milhões de barris de crude diários para sustentar os preços da matéria-prima, em queda devido ao impacto do coronavírus Covid-19.



Na segunda-feira, os preços do petróleo nos mercados internacionais afundaram mais de 30%, o que originou, por seu turno, um colapso nas bolsas mundiais. As principais praças registaram a maior queda diária desde, pelo menos, 2008.

Num comunicado emitido esta quarta-feira, a petrolífera indica que "está em posição para fornecer o mercado com mais de quatro milhões de barris por dia em abril".