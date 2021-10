Galp: paragem na unidade de destilação atmosférica de Sines sem impacto em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No início desta semana "ocorreu um evento não planeado numa das fornalhas da unidade de destilação atmosférica (DAT) de Sines" da Galp, mas sem impacto no abastecimento do mercado português, informou a petrolífera em comunicado à CMVM.

"Seguindo os protocolos de segurança, a empresa parou a operação da DAT que, após o seu arranque, é esperado que opere com taxas de utilização mais reduzidas durante algumas semanas", sublinha o documento.

A petrolífera liderada por Andy Brown refere ainda que as unidades de conversão se encontram a operar em condições normais e que a empresa "continuará a abastecer os seus clientes sem perturbações previsíveis no mercado português".