Lucro da Galp terá subido para 144 milhões com apoio de preços do petróleo

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização

O lucro líquido da Galp Energia terá subido para os 144 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, à boleia da crise de energia que levou os preços do petróleo para máximos de vários anos. No período homólogo, a empresa tinha registado prejuízo de 23 milhões de euros e um lucro de 140 milhões no trimestre anterior.A previsão foi feita por um consenso de 22 analistas reunidos no site da Galp. A casa de investimento menos otimista aponta para um lucro de 97 milhões e a mais otimista para um resultado líquido de 217 milhões de euros, de acordo com o site da empresa.Entre junho e setembro, o EBITDA -terá ficado pelos 619 milhões de euros, segundo o mesmo consenso. Este valor representa uma subida de 200 milhões em comparação com o terceiro trimeste do ano passado (401 milhões de euros).O CaixaBank BPI diz que o lucro da Galp será de 99 milhões de euros no período em análise, apoiado pela subida dos preços do petróleo durante este período. Num nota a que o Negócios teve acesso, de 18 de outubro, o banco de investimento aumentou o preço-alvo da Galp de 14,20 euros para os 15,10 euros por ação.Na mesma nota, a casa de investimento alerta para resultados aquém do previsto agora pelos analistas, uma vez que os números podem ser penalizados por fatores extraordinários que afetaram o "cash flow".A Galp Energia apresenta resultados relativos ao terceiro trimestre deste ano na segunda-feira, dia 25 de outubro.