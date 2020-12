Galp pode instalar refinaria de lítio para suecos em Matosinhos

A refinaria de produtos petrolíferos que a Galp vai encerrar em Matosinhos pode vir a ser transformada para fornecer lítio refinado aos suecos da Northvolt, que estão à procura de fornecedores para construir fábricas de baterias para carros elétricos e armazenamento de energia.

O Governo português está a par das negociações em curso com esta empresa nórdica, que quer rivalizar com a Tesla e, segundo o Eco, podem avançar com uma candidatura conjunta ao concurso de lítio que o Executivo já anunciou que vai realizar no terceiro trimestre de 2021, com 11 áreas de exploração, e que "privilegiará a instalação no país de toda a cadeia de valor".

Esta segunda-feira, 21 de dezembro, a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva anunciou à CMVM que vai descontinuar as operações de refinação de petróleo em Matosinhos no próximo ano, mantendo ali apenas a atividade enquanto infraestrutura logística. Os sindicatos falam em 500 empregos diretos e cerca de 1.000 indiretos afetados por esta decisão.

A Galp contabilizou que esta decisão vai gerar uma redução de 90 milhões de euros por ano em custos fixos e investimentos. Num comunicado enviado aos trabalhadores referiu ainda que a infraestrutura de Sines, que concentrará as atividades de refinação, será adaptada "com vista a aumentar a sua preparação e competitividade futura, incluindo a integração de produção de biocombustíveis avançados".

O mesmo jornal salienta que a reconversão da refinaria nortenha para o lítio deve permitir à Galp candidatar-se ao chamado Fundo para a Transição Justa – e, desta forma, não pagar a descontaminação dos terrenos no espaço industrial localizado em Leça da Palmeira –, no valor de 200 milhões de euros, que também vai financiar a requalificação da central a carvão da EDP em Sines.