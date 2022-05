Galp reporta lucros de 155 milhões no primeiro trimestre, abaixo das estimativas

Leia Também Lucros da Galp caem 13% no primeiro trimestre e falham estimativas juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentaram 74%, na variação anual, para 869 milhões de euros, com a área do upstram a sustentar a maior parte dos resultados, com um EBITDA de 803 milhões, "refletindo uma maior produção e maiores realizações de petróleo e gás, apoiadas por melhores condições de negociação de petróleo e novos contratos de participação de gás", indica a petrolífera nacional.

juros, impostos, depreciações e amortizações da área de gestão industrial e de energia "foi de apenas dois milhões de euros, uma vez que o forte desempenho industrial foi compensado por um atraso nas fórmulas de preços para o fornecimento de produtos petrolíferos."

Leia Também Depois do solar e da venda de gás, Galp aposta na energia eólica no Brasil

A Galp Energia apresentou um resultado líquido de 155 milhões de euros nos primeiros trimestres de 2021. Os números, enviados esta manhã, antes da abertura do mercado, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), refletem a escalada que o petróleo nos mercados mundiais, acentuada com a invasão militar da Ucrânia.De acordo com o relatório, os lucros estão ligeiramente acima dos registados no trimestre anterior (130 milhões), mas mostram uma subida significativa em relação ao mesmo período do ano passado, quando o país estava em confinamento devido à pandemia de covid-19 (26 milhões de euros).Já os lucros antes deAinda assim, os valores ficam abaixo das estimativas dos analistas, recolhidas pela Bloomberg, que apontavam para lucros de 204 milhões de euros e um EBITDA de 880,5 milhões.A Galp indica ainda que os lucros antes dePara o setor da energia renovável não foi apresentado EBITDA, uma vez que as operações ainda não estão consolidadas.No documento enviado ao regulador, a energética indicou que não planeia alterar as projeções apresentadas em fevereiro, que apontam para um EBITDA em 2022 de 2,7 mil milhões de euros e um capex líquido de cerca de mil milhões, "apesar de as perspetivas macro para este ano se apresentarem extremamente voláteis".A Galp registou ainda uma imparidade de 120 milhões de euros, relacionada com ativos de exploração e avaliação no Brasil. Quanto a dividendos, a empresa reafirma para 2022 a distribuição prevista do dividendo base de 0,52 euros por ação.Numa nota especefíca relacionada com a invasão militar da Ucrânia, a petrolífera nacional indica que cortou todas as relações com a Rússia e ainda deliniou estratégias de apoio a ucranianos.Notícia atualizada