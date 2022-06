Gazprom aperta mais a torneira do gás. Preços escalam 17%

Leia Também Gazprom faz gás natural na Europa escalar 16%

Após ontem ter indicado que o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream, um dos principais pontos de entrada de gás russo na Alemanha, seria reduzido em 40% devido a problemas técnicos, a Gazprom anunciou esta quarta-feira que a partir de 16 de junho a diminuição no abastecimento seria de 60%.A estatal russa justifica esta redução adicional com a paragem de mais uma turbina, mas a Alemanha acusa a decisão com "motivações políticas".Os preços do gás natural na Europa no índice holandês TTF, que é o “benchmark” para os mercados europeus, escalaram 22,27%, até aos 118,6 euros por megawatt-hora (MWh), o valor mais elevado desde 31 de março.Entretanto, os preços aliviaram ligeiramente, mas ainda assim avançam 17,22%, para 113,7 euros/MWh.Em apenas dois dias, os preços do gás natural escalaram mais de 35%.A agravar a situação, a redução no abastecimento russo coincide com a menor capacidade de exportar gás por parte dos EUA na sequência de um incêndio ter danificado um dos principais terminais de exportação, no Texas, na semana passada.Depois de ontem ter indicado que a capacidade máxima de abastecimento seria de 100 milhões de metros cúbicos diários, em vez dos 167 milhões planeados, agora a Gazprom coloca o limite nos 67 milhões de metros cúbicos.