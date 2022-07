Goparity bate pela primeira vez recorde de investimento de um milhão num só mês

Leia Também Critical Software e Mustard entram na GoParity para financiar chegada aos 30 milhões

A Goparity, plataforma de investimento em projetos de sustentabilidade que já conta com mais de 22 mil utilizadores, ultrapassou em junho deste ano, pela primeira vez, o marco de um milhão de euros num só mês. Em cinco anos, desde a sua criação, são já 15 milhões de euros investidos e entregues à sustentabilidade e mais de 180 projetos no portfólio, desde energia limpa, à agricultura sustentável, ou slow fashion, entre outros, encorajando uma economia real e transparente."A Goparity demorou cerca de um ano e meio a atingir o primeiro milhão de euros investidos na plataforma, hoje demorou apenas um mês. É uma demonstração clara de que as pessoas e as organizações querem cada vez mais escolher onde o seu dinheiro está a ser usado e rentabilizado, e a participar ativamente na criação de um futuro mais sustentável", explica Nuno Brito Jorge, CEO daGoparity.Dos 15 milhões de euros já investidos em organizações com projetos sustentáveis, que têm frequentemente dificuldade em financiar-se através da banca tradicional, cinco milhões foram investidos em 2022, enquanto que em 2021 foram investidos um total de 6,6 milhões de euros (o triplo de 2020)."É ótimo, mas ainda há muito a fazer", conclui Nuno Brito Jorge.Na prática, qualquer pessoa ou empresa pode criar uma conta na Goparity, começar a investir a partir de 5 euros e receber um retorno financeiro, contribuindo para um futuro mais sustentável.Para incentivar o público a usar o dinheiro para o bem das pessoas e do planeta, a Goparity acaba de lançar uma nova aplicação móvel (iOS e Android) com novas funcionalidades e que realça a nova identidade visual da empresa, revista para refletir um novo posicionamento que vai além do investimento de impacto.O lançamento da app surge assim numa fase de evolução da fintech portuguesa para uma plataforma de finanças de impacto, que pretende ir além de ser apenas uma plataforma para investimentos sustentáveis, tornando-se numa plataforma 360º para tudo o que são finanças, gestão de dinheiro e poupanças pessoais."Sabemos que perante a possibilidade de escolha e de tomada de decisão informada a tendência é apostar no bem social, seja ele para as pessoas ou para o planeta. Existimos para acelerar a transição para um mundo mais sustentável, justo e transparente. Para isso, também a Goparity tem que evoluir, para trazermos mais funcionalidades e poder de escolha aos nossos utilizadores.", conclui Nuno Brito Jorge, CEO da Goparity.A app baseia-se numa solução baseada em conceitos de "gaming" que ajuda o cidadão a entender as finanças de impacto e cultivar as suas finanças pessoais, com serviços financeiros de poupança, investimento e financiamento.Um dos destaques vai para uma "calculadora" que simula o crescimento de vegetação num pedaço de terra. Cada vez que é feito um investimento, é calculado o CO2 que foi evitado e este é ilustrado no percurso de crescimento de uma semente, ou seja, à medida que o investimento cresce, também o impacto gerado e o crescimento da vegetação crescem nesse pedaço de terra virtual.