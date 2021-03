Governo acusa Movimento Terras de Miranda de "pedir favor" para beneficiar da venda de barragens

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, acusa o Movimento Terras de Miranda, que se tem manifestado contra a isenção do imposto de selo na venda de barragens da EDP à Engie, de propor várias alterações à lei em benefício próprio."O documento que me foi entregue pelo Movimento Terras de Miranda propõe diversas alterações à lei", afirma o ministro do Ambiente, ao mesmo tempo que considera que este "visava tão só o seu benefício próprio"."Aquilo que é pedido nesse documento, aquilo que me foi pedido na reunião em que eu estive presente e pessoas do Movimento Terras de Miranda também estiveram, foi um favor", assinala Matos Fernandes. O grupo "sabe que me pediu uma mudança da lei à medida do negócio (de venda das barragens), o que, obviamente, recusei".Para o ministro, o documento não defende os interesses das terras de Miranda mas apenas, cita, os "da promoção da língua e cultura de Miranda", que será o próprio objeto social do grupo. O ministro referiu-se ao movimento em causa como "grupo de interesse", o que foi condenado pela deputada Mariana Mortágua, que afirma que o grupo defende os interesses da região.(Notícia em atualização)