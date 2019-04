Governo cria rede com 310 postos prioritários. Cada carro só pode abastecer 15 litros

Miguel Baltazar

Os ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Transição Energética deliberaram a criação de uma Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA), que será composta por 310 unidades, para responder à "situação de dificuldade do abastecimento público de combustíveis".

Em comunicado emitido pelo ministério do Ambiente, o Governo revela que esta rede contempla 310 postos prioritários "que cobrem todo o território nacional".

"Os postos de abastecimento pertencentes à REPA ficam obrigados a reservar, para uso exclusivo das entidades prioritárias, pelo menos, uma unidade de abastecimento", refere o Governo.

As entidades prioritárias incluem forças armadas e de segurança, serviços médicos, transporte de medicamentos, transportes públicos coletivos e recolha de resíduos.

O público em geral também pode usar esta rede de postos mas é fixado um limite de 15 litros de gasolina ou gasóleo por veículo.



No final de uma reunião da Concertação Social, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, disse que a rede com cobertura nacional de 310 postos de abastecimento prioritário serão assegurados, caso seja necessário, pelas forças de segurança.

Os postos "destinam-se prioritariamente a serviços essenciais de apoio à comunidade" como é o caso de serviços médicos, de transporte de doentes ou de medicamentos, mas que "também poderão abastecer particulares", disse Vieira da Silva, citado pela Lusa. "Muito em breve" será conhecida essa rede que foi definida pelo Ministério do Ambiente, acrescentou.



O comunicado do Governo acrescenta que "para garantir o cumprimento do disposto no Despacho, os postos REPA podem requerer a presença de elementos das forças de seguranças", sendo que estes postos "beneficiam de prioridade de abastecimento face aos restantes postos, devendo, para o efeito, promover-se o destacamento das forças de segurança necessárias para assegurar o seu abastecimento".

