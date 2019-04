Veja a lista dos 310 postos de combustível prioritários onde pode abastecer o carro

O Governo deliberou a criação de uma Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA), que será composta por 310 unidades, para responder à "situação de dificuldade do abastecimento público de combustíveis".

Em comunicado emitido pelo ministério do Ambiente, o Governo revelou que esta rede contempla 310 postos prioritários "que cobrem todo o território nacional". Mais tarde, num despacho, foram elencados os 310 postos que são considerados prioritários, que pode consultar aqui e na listagem em baixo.





"Os postos de abastecimento pertencentes à REPA ficam obrigados a reservar, para uso exclusivo das entidades prioritárias, pelo menos, uma unidade de abastecimento", referiu o Governo.





As entidades prioritárias incluem forças armadas e de segurança, serviços médicos, transporte de medicamentos, transportes públicos coletivos e recolha de resíduos.



O público em geral também pode usar esta rede de postos mas é fixado um limite de 15 litros de gasolina ou gasóleo por veículo.



"Os postos de abastecimento REPA participam supletivamente (...) no abastecimento do público em geral, sendo fixado em 15l o volume máximo de gasolina ou gasóleo que pode ser fornecido a cada veículo automóvel nestes postos de abastecimento, cabendo ao responsável pela exploração de cada posto de abastecimento, pelo processo que for adequado, assegurar o cumprimento do mesmo", refere o despacho assinado pelos ministros do Ambiente e da Administração Interna, que foi publicado esta noite em Diário da República.



Este despacho "tem efeitos imediatos com a sua publicação", pelo que entra em vigor já esta quinta-feira, "devendo ser enviado a todos os postos de abastecimento através do Balcão da Energia da ENSE".



Veja aqui quais os 310 postos prioritários.