Combustíveis: Ministro do Trabalho convocou sindicato e patrões para alcançar "entendimento"

O ministro do Trabalho disse hoje que convocou o sindicato dos motoristas de matérias perigosas, que convocou a greve, e a associação que representa as entidades patronais para uma reunião ainda hoje, apelando a um entendimento entre as duas partes.