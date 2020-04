Governo fixa preços máximos para gás de botija

Os novos preços vão vigorar durante o mês de abril e visam colmatar o aumento das margens que as empresas estavam a registar, apesar da queda do preço do petróleo.

O Governo decidiu aprovar um regime excecional temporário para a fixação de preços máximos na venda de garrafas de gás. Esta medida visa responder ao aumento da margem de comercialização praticada por algumas empresas, em contraciclo com a evolução do preço do petróleo nos mercados internacionais.





O despacho assinado pelo ministro do ambiente, Matos Fernandos, e pelo ministro da Economia, Siza Vieira, "institui a fixação de preços máximos para o GPL engarrafado, em taras standard em aço, durante o período de vigência do estado de emergência", de acordo com um comunicado enviado às redações.