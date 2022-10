Governo quer baixar preços da luz em 31% e do gás até 43% para as empresas em 2023

Leia Também Almofadas de 800 milhões seguram preço da luz

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciou esta quarta-feira aquela que o Governo classifica como "a maior intervenção no sistema energético em Portugal", com medidas dirigidas sobretudo para empresas.O ministro revelou que da injeção de 3.000 milhões (metade em medidas políticas e a outra metade em medidas regulatórias) que o Governo está a planear fazer nos sistemas de eletricidade e gás para proteger empresas, 2.000 mil milhões serão dedicados a fazer descer os preços da luz de 30 a 31% (desde os pequenos negócios aos grandes consumidores) e mais 1.000 milhões apenas para o gás, que deverão ter uma redução nas fatura das empresas entre 23 e 43%.O governante sublinhou que do valor total, 1.500 milhões dirão respeito a medidas políticas e os restantes 1.500 milhões a medidas regulatórias, que serão anunciadas pela Entidade Regulada dos Serviços Energéticos na sua proposta tarifária para 2023 no dia 15 de outubro."Esta intervenção justifica-se porque ao interferirmos nos preços da energia estamos a precaver-nos face à possibilidade de novos aumentos no próximo ano. Foi calibrada para um cenário de preços mais altos em 2023. Mas se o aumento acabar por não ser tão elevado, as reduções nas faturas serão ainda maiores", disse o ministro em conferência de imprensa.Duarte Cordeiro explicou mais em detalhe que no segundo trimestre deste ano os preços médios da eletricidade para as empresas estiveram nos 133 euros por MWh (até +94% face ao período homólogo), com expectativas de 258 euros por MWh para 2023. Quanto ao custo global com a aquisição de eletricidade, as contas do Governo apontam para previsões (partilhadas com a ERSE) de 6.500 milhões em 2023 (4.800 milhões acima do que pagaram em 2021)."O país deve proteger-se e intervir face a esta expetativa. Estamos a trabalhar face a um preço muito elevado e um aumento muito significativo dos preços da eletricidade", disse Duarte Cordeiro.Para colmatar este cenário, o apoio extraordinário à eletricidade para 2023 divide-se então em 1500 milhões de medidas regulatórias (benefícios do próprio sistema elétrico, que fresultam das tarifas take or pay face aos preço de mercado) e 500 milhões de medidas políticas (receitas dos eleilões das emissões de CO2 e CESE).Já no gás, os preços médios de 53 euros por MWh pagos pelas empresas e registados no segundo trimestre deste ano (até +212% face a 2021) deverão disparar para 100 a 180 euros por MWh em 2023. Este segundo cenário é o mais pessimista e dá conta de aumentos + 717% face a 2021Duarte Cordeiro lembrou que em 2022 o Governo já apoiou os preços da eletricidade e gás com 963 milhões de euros. Estas intervenções nos mercado de energia este ano disseram respeito à redução das tarifas de acesso e ao mecanismo ibérico, que permitiu até agora poupanças de 60 euros/MWh.