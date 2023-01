Governo lança 4ª fase do Programa Apoiar Gás. Cheques de 2 e 5 milhões disponíveis em breve

Leia Também Governo aprova apoios de dois e cinco milhões para indústrias intensivas em gás

O ministério da Economia e Mar anunciou esta terça-feira que arrancou o período de candidaturas à quarta fase do Programa Apoiar Gás, que decorrerá até ao próximo dia 31 de março.O Governo anunciou também que será publicado, nos próximos dias, o aviso de candidaturas para as duas novas modalidades de apoio com tranches mais elevadas de dois milhões de euros e cinco mulhões de euros, destinadas a indústrias intensivas em gás e com perdas operacionais.Estes apoios, que ficaram disponíveis muito recentemente, depois de atrasos nas negociações com Bruxelas, são cumulativos com o apoio máximo de 500 mil euros do aviso publicado esta terça-feira.De acordo com o Governo, nas primeiras três fases do Programa Apoiar Gás foram apoiadas mais de 300 empresas, com um valor de mais de 61,5 milhões de euros.Nesta quarta fase de candidaturas, em que o período elegível é de 1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, mantêm-se as regras das fases anteriores, reforça o ministério liderado por António Costa Silva. A taxa de incentivo é de 40% e o montante máximo de 500 mil euros por empresa."Este mecanismo de apoio direto à liquidez das empresas mais afetadas pelos aumentos excecionais do preço do gás natural atribui um incentivo a fundo perdido de modo a permitir a continuidade da atividade económica e preservar as capacidades produtivas e postos de trabalho", diz o Ministério da Economia em comunicado.