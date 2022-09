Governo quer esplanadas sem aquecimento no inverno e lojas com menos luz nos shoppings

limitação de horários para os estabelecimentos comerciais no pacote de medidas de poupança energética e eficiência hídrica, que foi publicado em Diário da República esta terça-feira.No entanto, o Plano de Poupança de Energia 2022 -2023 prevê várias recomendações para o setor do comércio (de rua e centros comerciais), a começar pela iluminação das montras, que deve ser sempre desligada após o encerramento do estabelecimento, além de serem recomendados valores máximos de densidade de potência de iluminação em superfícies comerciais, bem como a adequação da intensidade da iluminação às necessidades dos utilizadores dos espaços e adequação dos horários de iluminação de acordo com taxa de utilização e ocupação, com exceção da iluminação de emergência.

Ainda na iluminação, o plano recomenda a implementação de sistemas de gestão para a racionalização do consumo, com a substituição da iluminação interior/exterior por iluminação de tecnologia LED de alto desempenho energético e/ou a instalação de regulador (dimmers) de fluxo luminoso de sistemas luminotécnicos.Nas esplanadas, apesar de saber bem no inverno, os sistemas de aquecimento a gás, ar-condicionado ou bombas de calor devem estar desligados.Mas em concreto, no que diz respeito aos centros comerciais, o plano do Governo aconselha desligar a iluminação de reclames após as 23h e de fachadas após as 24h, a