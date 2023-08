Governo tem mais 12 milhões para internacionalização de PME via online

Leia Também Grupo DST diz que 35,6 milhões de euros é o valor máximo de que poderá beneficiar do PRR

O Governo anunciou esta terça-feira a abertura do segundo aviso para projetos de "Internacionalização via E-commerce", destinado a pequenas e médias empresas (PME) que queiram expandir os seus negócios internacionais através do comércio eletrónico.Este aviso insere-se na componente Empresas 4.0 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que tem uma dotação global de 12 milhões de euros.O concurso será composto por duas fases, com uma dotação de seis milhões de euros cada, dos quais 4,5 milhões para projetos enquadrados na tipologia "Novas Exportadoras" e 1,5 milhões para projetos na tipologia "Mais Mercados". A primeira fase decorrerá até ao dia 15 de setembro e a segunda até ao dia 20 de outubro, refere o ministério da Economia e Mar em comunicado.As candidaturas são feitas no site do IAPMEI ou da AICEP, sendo apenas admitidos os projetos que promovam e consolidem a presença direta das PME nos canais online, seja através de loja própria online seja através da adesão a marketplaces.No âmbito do primeiro aviso de abertura de concurso para projetos no âmbito da medida "Internacionalização via E-commerce", já foram aprovadas 239 candidaturas com um apoio público de 5,2 milhões de euros para um investimento total de 10,7 milhões de euros.