Governo triplica valor dos Vales Eficiência para 3.900 euros e prolonga apoio até 2025

O Governo anunciou a abertura das candidaturas à segunda fase do Programa "Vale Eficiência" no site dedicado ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). Publicado esta sexta-feira, o aviso de abertura do concurso estabelece as regras de atribuição de financiamento ao programa, que tem uma dotação total de 130 milhões de euros. Deste valor, 104 milhões de euros são destinados a esta segunda fase, refere a informação disponível.O prazo para apresentação das candidaturas estende-se até 30 de setembro de 2025. No final de maio de 2023 o Fundo Ambiental tinha comunicado o encerramento da primeira fase do programa "Vale Eficiência".Criado em 2021, para "mitigar situações de pobreza energética e de vulnerabilidade", o Vale Eficiência prevê a atribuição de um ou mais "cheques", até um máximo de três, no valor unitário de 1.300 euros, a famílias economicamente vulneráveis e que habitem edifícios em situação de potencial pobreza energética. O objetivo é que estas possam melhorar o desempenho energético da sua habitação permanente e suas condições de habitabilidade.Até agora era apenas possível ter acesso a apenas um cheque de 1.300 euros, pelo que o valor dos apoios sai assim triplicado pelo Governo, até um máximo de 3.900 euros por família.Ao contrário do Programa Edifícios Mais Sustentáveis, em que os investimentos em obras de eficiência energética têm de ser feito primeiro para que depois as pessoas se possam candidatar aos subsídios do Fundo Ambiental. no programa "Vale Eficiência", as famílias recebem os "cheques" primeiro para poderem então gastar na melhoria das suas habitações.De acordo com o Governo, são beneficiários do Programa "Vale Eficiência" os titulares de um contrato de fornecimento de eletricidade, elegíveis para beneficiar da tarifa social de energia elétrica ou do programa "bilha solidária", proprietários, usufrutuários ou arrendatários, residentes permanentemente na habitação para a qual se candidata ao Vale Eficiência.