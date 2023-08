Greenvolt compra empresa espanhola de construção de centrais fotovoltaicas

A Greenvolt, através da subsidiária Greenvolt Next, acordou a compra da espanhola Ibérica Renovables, especializada na construção de centrais fotovoltaicas, segundo uma notificação à Autoridade da Concorrência (AdC) divulgada esta quinta-feira. O valor da operação, bem como a percentagem de capital a adquirir, não foram revelados.O regulador foi notificado da operação a 4 de agosto.De acordo com a nota publicada no site da AdC, "a operação de concentração em causa consiste na aquisição pela Greenvolt Next Portugal, Lda. ("Greenvolt Next") do controlo exclusivo da Ibérica Renovables, S.L. ("Ibérica"), através da comprade participações representativas da maioria do respetivo capital social".Em abril, o CEO da Greenvolt, João Manso Neto, admitiu ao Negócios que a empresa estava atenta a oportunidades que pudessem surgir em termos de aquisições.