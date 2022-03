Greenvolt conclui compra de 35% da alemã MaxSolar por 26 milhões

A Greenvolt concluiu o processo de aquisição de 35% do capital da alemã MaxSolar, informou esta quinta-feira a empresa liderada por João Manso Neto.



A operação, anunciada a 28 de fevereiro, marca a estreia da cotada portuguesa no mercado germânico e implica um investimento de 26 milhões de euros.





Nos termos do acordo firmado, a Greenvolt poderá vir a reforçar a sua participação na empresa alemã e terá "direitos de intervenção ativa na gestão".Além da Greenvolt, também o investidor Nature Infrastructure Capital (NIC) entra no capital da MaxSolar."A conclusão da transação permitirá à Greenvolt, juntamente com a NIC, prosseguir o seu ambicioso projeto de crescimento e internacionalização, sedimentando a sua posição no setor das energias renováveis a nível europeu e contribuindo para a expansão do seu negócio", conclui o comunicado.