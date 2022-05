Greenvolt compra parque solar fotovoltaico na Roménia por 83 milhões

Leia Também Greenvolt e Green Mind Ventures juntam-se para investir 170 milhões em Espanha

A GreenVolt, através das subsidiárias V-Ridium Solar 45 e V-Ridium Renewables (Roménia), chegou a acordo para a compra de um parque solar fotovoltaico na Roménia. Esta operação avalia o parque em cerca de 83 milhões de euros, valor com referência à data de hoje.O parque LJG Green Source Energy Alpha (LIONS) até agora detido pela Samsung C&T Corporation, pela LSG Building Solutions e pela Green Source Consulting, está em operação desde 2013. Ocupa uma área de aproximadamente 112,5 hectares, contando com uma capacidade instalada de 45 (megawatt-pico) MWp.Em 2021, o parque LIONS registou um EBITDA de 12 milhões de euros, perspetivando-se este ano a continuação do crescimento. A energia produzida neste parque conta com receitas estáveis. Parte da energia é vendida no mercado, havendo outra componente de receita regulada, através de green certificates, que está válida até 2031, a maioria contratualizada em euros com a elétrica alemã EON.O CEO da GreenVolt, João Manso Neto, afirma que "esta compra marca mais um passo na estratégia de crescimento definida pela GreenVolt, aquando do IPO" e que visa "reforçar a capacidade de geração a partir de fontes renováveis, abrindo um vasto leque de possibilidades para a comercialização desta energia".A expectativa da empresa é otimizar o retorno financeiro deste ativo, quer através do estabelecimento de um potencial acordo bilateral de venda da energia elétrica não regulado (PPA), quer através da otimização da gestão operacional do parque, e do potencial de "repowering" a médio prazo deste ativo.Na semana passada a GreenVolt indicou que se juntou à Green Mind, através da Sustainable Energy One, para investir 170 milhões ao longo dos próximos cinco anos, em projetos de energia solar fotovoltaica de pequena e média dimensão, até 10 MW.