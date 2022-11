Greenvolt apresenta quatro novas marcas para biomassa, renováveis e solar descentralizado

Leia Também Greenvolt entra no mercado islandês com parque eólico de 90 MW

Greenvolt Biomass, Power, Next e Comunidades. Estes são os novos nomes nomes das empresas do universo do Grupo Greenvolt, que esta quinta-feira revela a sua nova identidade, em que os diferentes segmentos de negócio contam agora com uma uma marca única com diferentes assinaturas.A empresa justifica esta mudança de identidade, em tão curto espaço de existência (pouco mais de um ano), com o facto de ter passado de uma presença apenas na biomassa para a expansão do negócio para as energias renováveis, tanto eólico como solar, a que se soma o investimento na geração distribuída, por via orgânica e de aquisições, como é o caso das empresas Energia Unida e Profit Energy.Acreditamos que este é "o momento de estabilizar enquanto marca, tanto numa visão de grupo como de cada empresa", explicou João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt.Sobre as renováveis, o responsável disse que "apenas não existe mais capacidade instalada em Portugal devido a um estrangulamento nas autorizações por parte das autoridades responsáveis". E o mesmo acontece com a geração descentralizada de energia, que tem de aumentar a sua percentagem no mix energético, frisou Manso Neto, sendo estas duas das áreas em que a empresa atua. Neste momento a Greenvolt conta já com um pipeline total de 6,7 GW.A base do negócio da Greenvolt começou com a geração de energia produzida a partir de biomassa florestal residual, através de cinco unidades em Portugal, e de resíduos lenhosos urbanos, no Reino Unido, através da Tilbury Green Power, que ficam agora sob o chapéu da Greenvolt Biomass.O outro pilar estratégico, diz da Greenvolt, é a promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos (utility-scale), com atuação em vários mercados europeus e no mercado americano. Neste negócio, conta com um pipeline de 6,7 GW - com 2,9 GW em estado avançado de desenvolvimento até ao final de 2023. Aqui a V-Ridium passa a denominar-se de Greenvolt Power.O terceiro pilar é o segmento estratégico da geração distribuída de energia renovável, onde a Greenvolt atua nos mercados português e espanhol, tanto no segmento empresarial como no residencial. As duas empresas Profit Energy e a Energia Unida dão lugar, respetivamente, à Greenvolt Next e à Greenvolt Comunidades.