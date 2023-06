Lucros da Greenvolt caem 74% no primeiro trimestre de 2023 para 300 mil euros

Leia Também Greenvolt duplica lucro para 16,6 milhões em 2022 com ajuda de centrais de biomassa

A empresa de energias renováveis Greenvolt anunciou esta quarta-feira um resultado líquido de 300 mil euros no primeiro trimestre de 2022, o que representa uma queda de 74% face ao mesmo período de 2022, quando registou lucros de 1,1 milhões de euros, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Os resultados financeiros da Greenvolt entre janeiro e março de 2023 contrastam com o período homólogo, quando a empresa liderada por João Manso Neto cresceu 43%.Quanto ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), excluindo custos associados a transações), a Greenvolt dá conta de que no primeiro trimestre do ano ascendeu a cerca de 22 milhões de euros (em linha com 2022), "impactado pelo segmento da biomassa em resultado da diminuição do preço de venda da eletricidade no Reino Unido".Já as receitas dos primeiros três meses do ano cresceram 20% para 67,7 milhões euros. De acordo com a Greenvolt, as receitas do segmento de energias renováveis de larga escala (utility scale) e da geração distribuída mais do que duplicaram. No trimestre homólogo, as receitas da empresa tinham crescido 56,6 milhões de euros (+167%), com o segmento da biomassa residual a dar o maior contributo "dada a maturidade deste negócio".Em atualização