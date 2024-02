Greenvolt instala parque solar com 25 mil painéis fotovoltaicos em fábrica da Bondalti

Leia Também Navigator terá maior central solar para autoconsumo da EDP

A Bondalti anunciou esta sexta-feira que estabeleceu um acordo com o Grupo Greenvolt para insEste novo projeto de produção de eletricidade para autoconsumo tem uma, passando assim a produzir localmente uma parte das suas necessidades energéticas através da energia solar descentralizada.Esta unidade de produção de energia para autoconsumopermitindo uma redução de 3.873 toneladas nas emissões de CO2 da fábrica de Estarreja."A nossa indústria utiliza muita energia elétrica no seu processo produtivo, pelo que é fundamental apostar na geração de energia a partir de fontes renováveis, contribuindo desta forma para reduzir a sua pegada de carbono e ao mesmo tempo contribuir para a redução da fatura energética", disse Luís Delgado, administrador executivo da Bondalti, em comunicado.Por seu lado, João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, sublinhou a assinatura deste acordo com uma "empresa centenária que ocupa uma posição de liderança na indústria química", relembrando que "há uma consciência cada vez maior dos benefíciosda energia solar para autoconsumo, tanto pela poupança financeira como pelo contributo positivo para o meio ambiente, ajudando na descarbonização da economia".Este novo projeto de energias renováveis da Bondalti surge na sequência da, iniciado com uma primeira instalação em 2022. Estes projetos têm como objetivo produzir 2,8 GWh por ano. Em projeto estão outros dois parques que produzirão 33,6 GWh. Trata-se da primeira etapa de um plano abrangente que pe acelerar as metas de neutralidade carbónica, que a Bondalti quer atingir em 2030.A Bondalti é a maior empresa portuguesa no setor da química industrial e o maior produtor ibérico de cloro, estando igualmente presente no setor de tratamento e reutilização de águas e nos negócios de produção de hidrogénio verde e na refinação de lítio verde, através da participada Lifthium. Possui instalações industriais em Estarreja (Portugal), Cantábria e Rioja (Espanha), logísticas em Aveiro, Barreiro (Portugal) e Vigo (Espanha), operações em Luanda (Angola) e escritórios em Lisboa (Sede) e Madrid. A Bondalti emprega cerca de 700 pessoas e em 2022 registou um volume de vendas de cerca de 600 milhões de euros.