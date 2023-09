Greenvolt instala 8.000 painéis solares em fábricas da Renova

Leia Também Maior central solar da Europa para autoconsumo nasce no Alentejo

A Greenvolt Next Portugal, do Grupo Greenvolt, anunciou esta segunda-feira o projeto de instalação de quase 8.000 painéis solares fotovoltaicos nas instalações industriais e logísticas da Renova em Torres Vedras.Esta central solar para autoconsumo terá uma capacidade total de 4,45 MWp e vai permitir à Renova gerar mais de 6.400 MWh de eletricidade anualmente.A Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) de grandes dimensões a instalar em Torres Novas contribuirá também para reduzir as emissões da empresa em mais de 3.000 toneladas de CO2, anualmente.As duas unidades industriais e o centro logístico da Renova localizadas na Zibreira, Torres Novas, que empregam mais de 600 colaboradores, vão receber um total de 7.916 painéis solares fotovoltaicos. Os mesmos serão instalados tanto na cobertura dos espaços industriais como em terrenos adjacentes, estando ainda prevista a implementação de carports que permitirão carregar as baterias da frota de automóveis híbridos plug-in e 100% elétricos da Renova."Vamos agora arrancar com a instalação dos painéis, procurando que a muito curto prazo a Renova consuma energia limpa ", disse Pedro Lavareda de Carvalho, managing partner da Greenvolt Next Portugal, em comunicado. Por seu lado, João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, sublinhou a "confiança depositada por uma marca portuguesa centenária numa empresa nacional, ainda jovem".Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova, diz que "este é um passo lógico para preparar a Renova, uma marca com mais de 200 anos de história, para um futuro mais sustentável". "O investimento certo, no momento certo", rematou.