Portuguesa Lifthium integra maior consórcio europeu para desenvolver baterias elétricas

A Lifthium Energy, detida pelo Grupo José de Mello e a Bondalti, "acaba de se tornar membro do IPCEI EuBaTin (Projeto Importante de Interesse Europeu - European Battery Innovation), sendo a única empresa portuguesa com um projeto de conversão de lítio verde a integrar este consórcio europeu", informou em comunicado."Na sequência do convite do Ministério da Economia e da Secretaria de Estado de Energia e Clima, a Lifthium participou no exigente concurso IPCEI em 2023, tendo a sua candidatura sido aprovada no dia 19 de janeiro", afirma a empresa liderada por Duarte Braga (na foto).O consórcio integra empresas de Alemanha, Bélgica, Finlândia, França e Itália, desenvolvendo "projetos inseridos na cadeia de valor das baterias elétricas". No caso da empresa portuguesa, "atua na vertente das matérias-primas e materiais avançados".A tecnologia desenvolvida pela Lifthium, "que consiste na refinação de lítio através da tecnologia de eletrólise, foi determinante para integrar o IPCEI EuBaTin", pode ler-se no mesmo comunicado, num processo que será "inteiramente alimentado por energias renováveis, substituindo métodos convencionais com maior pegada carbónica".A Lifthium diz que, com esta tecnologia, "pretende tornar-se pioneira, a nível mundial, na utilização de eletrólise para a refinação de lítio e na utilização de materiais percursores oriundos da reciclagem".