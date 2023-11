Há 50 interessadas no primeiro leilão eólico oofshore em Portugal. Fase de diálogo será em janeiro

Leia Também Primeiro leilão de energia eólica offshore avança já em outubro, anuncia Costa

pós a identificação do interesse na participação no procedimento concorrencial, iniciar-se-á uma fase de diálogo cujo detalhes posteriormente serão comunicados aos interessados".Esta segunda-feira, no Parlamento, o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, confirmou que o primeiro leilão de energia eólica offshore que o Governo quer lançar ainda em 2023 avançará numa primeira fase apenas com a atribuição do espaço marítimo às empresas portuguesas e estrangeiras que se apresentarem para licitação."Vamos deixar esse valor para mais tarde, para o momento em que será feita a atribuição dos direitos de acesso à rede. Só nessa altura existirão preços para os CfD [Contracts for Difference, contatos de compra e venda da energia produzida com tarifas garantidas], para reduzir as incertezas dos investidores", disse Duarte Cordeiro.Por seu lado, a secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura Goveia, disse que o Governo já recorreu aos serviços de uma consultora para definir o valor máximo para os preços dos CfD do leilão eólico offshore, estando esses trabalhos a decorrer, sendo que as conclusões serão tornadas públicas, disse a governante, garantindo que o preço da energia produzida no mar terá em conta os parâmetros internacionais e "não irá contra os interesses do país".Depois do período de manifestação não vinculativa de interesse segue-se a fase de "pré-qualificação, de duração não inferior a três meses", o que vai atirar o leilão já para os primeiros meses de 2024.Ana Fontoura Gouveia já tinha admitido que os vencedores só serão conhecidos no próximo ano. "A primeira manifestação de interesse apenas nos vai identificar a 'pool' de candidatos. Depois disso vamos ter uma fase formal de diálogo com a indústria, que faz parte do concurso e que permite que a indústria contribua, de forma transparente, para a fase de pré-qualificação e depois para a fase de leilão", explicou a secretária de Estado.Quanto à fase de pré-qualificação, prevista para durar um mínimo de 120 dias, as empresas terão de cumprir "critérios de sim ou não", condições a garantir para avançar para a próxima fase. "E depois teremos então o concurso, mais à frente, com o leilão do espaço marítimo e a definição dos contratos por diferença ('contracts for difference' - CfD). As empresas estão habituadas a estes procedimentos e bastantes agradadas com o facto de poderem participar nesta fase de diálogo inicial", garantiu.