Primeiro leilão de energia eólica offshore avança já em outubro, anuncia Costa

O primeiro-ministro, António Costa, acaba de anunciar que o primeiro passo para o lançamento do tão aguardado leilão para instalar parques eólicos "offshore" flutuantes ao largo da costa de Portugal, em lotes marítimos escolhidos para o efeito entre Viana do Castelo e Sines, vai ser dado pelo Governo já este mês de outubro, no seu discurso de abertura do II Sustainable Blue Economy Investment Forum, que se realiza no Centro de Congressos do Estoril.Para isso, o Governo vai começar por convidar as muitas empresas que já se chegaram à frente, e que estão de olho no potencial das eólicas no mar português (como a EDP, a Galp, e muitas outras nacionais e internacionais), para apresentarem formalmente as suas manifestações de interesse."Nas energias renováveis oceânicas temos uma ambição clara: atingir uma capacidade instalada de produção de energia eólica "offshore" de 10 GW até 2030. Este foi o compromisso que assumi na II Cimeira nas Nações Unidas. Mas posso agora anunciar que abriremos ainda este mês de outubro a manifestação de interesse para a participação em projetos eólicos offshore", anunciou Costa na sua intervenção.O governante acrescentou ainda: "Iremos proceder à identificação de promotores interessados num procedimento concorrencial e dar início à fase de diálogo para apresentação de projetos."António Costa lembrou que Portugal acolhe desde 2020 o primeiro parque eólico "offshore" flutuante que foi instalado no continente europeu, e o primeiro semi-submersível do mundo. atualmente com uma capacidade de 25 MW.O primeiro-ministro sublinhou também a regulamentação, "em paralelo" de uma zona livre tecnológica dedicada a energia renováveis oceânicas que "será fundamental para permitir que a cadeia de valor nacional industrial comece a desenvolver componentes tecnológicas e infraestruturas para as novas atividades económicas ligadas ao mar".Quanto aos leilões, Costa confirmou a atribuição de forma faseada até 2030 das licenças para a produção de 10 GW "offshore".