Iberdrola desce lucros para perto dos mil milhões e dispara investimento até março

A espanhola Iberdrola terminou os primeiros três meses do ano com um lucro de 1.025 milhões de euros, que representa uma descida de 19,5% face ao período homólogo. No mesmo trimestre, o investimento disparou 45%.A empresa apresenta também o resultado líquido ajustado de 1.082 milhões, que corresponde a uma subida de 12,4% face ao período homólogo. Este número tem em conta o desinvestimento da Siemens Gamesa no ano passado, com o qual a elétrica encaixou 485 milhões de euros, uma quantia que é subtraída dos resultados do ano anterior para a comparação. Além deste ajuste, a Iberdrola também subtrai o "efeito da covid-19", tanto em 2020, ano no qual contabiliza o impacto em 17 milhões, como em 2021, período em que a pandemia terá pesado 57 milhões.O EBITDA da empresa subiu 1,5% para os 2.878 milhões no trimestre, seguindo no mesmo sentido da receita líquida, que somou 7% para os 10.088 milhões.O investimento da elétrica cresceu 45% para os 2,5 mil milhões de euros no primeiro trimestre. A área das redes conquistou 50% da verba, e a das renováveis arrecadou 42%, pelo que juntas representam cerca de 92% dos investimentos da empresa."A aceleração dos investimentos permite-nos crescer a um ritmo mais rápido do que inicialmente previsto", afirma o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán (na foto), através de um comunicado à imprensa.Desta forma, o primeiro trimestre fecha com 8.700 MW de renováveis em construção. A grande maioria, - 4.600 MW - dizem respeito a energia eólica, dos quais 2600 MW são construção offshore.Paralelamente há um investimento de 2.800 MW na energia fotovoltaica,1.160 MW em hidroelétricass e 150 MW em baterias.A empresa diz estar "a utilizar toda a sua solidez financeira e de liderança ao serviço da recuperação económica" dos países em que está presente, dando o exemplo de que em Espanha está a gerar 30.000 novos empregos junto dos fornecedores. Dentro do grupo, foram 2.500 as contratações correspondentes ao trimestre.A atividade do grupo distribui-se pelos Estados Unidos, onde concentra um terço. Outro terço está instalado em Espanha e no Brasil e o último espalha-se por mercados europeus como Portugal, França e Alemanha, além da Austrália. Em terras lusas, a empresa conta 92 megawatts.