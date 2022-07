Iberdrola cai 36% em Espanha mas atinge lucros de 2.075 milhões no primeiro semestre

Leia Também Iberdrola investe mais 1.500 milhões em Portugal e avança para hidrogénio verde em Sines

A espanhola Iberdrola, que acaba de inaugurar as primeiras duas barragens do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, deu conta esta quarta-feira de ter atingido lucros de 2.075 milhões de euros no primeiro semestre do ano (mais 36%), graças aos bons resultados no estrangeiro, já que em Espanha a empresa registou quedas de 26%, segundo o relatório enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Madrid.Diz a elétrica que os lucros em Espanha foram afetados pelos "altos preços da energia que não foram transferidos para os clientes com contratos de preço fixo, previamente acordados". Já a diversificação internacional foi o que permitiu os bons resultados, graças ao bom desempenho nos Estados Unidos, Brasil e Reino Unido.O resultado bruto de exploração (EBITDA) cresceu 18,4% até aos 6.443,9 milhões de euros com uma "evolução positiva" em todas as geografias.Já o valor de negócio aumentou 30,3% no primeiro semestre, em comparação com os primeiros seis meses de 2021, alcançando 24.430 milhões de euros.A Iberdrola mantém a expectativa de atingir lucros entre 4.000 e 4.200 milhões de euros em 2022. A empresa frisou que não importa petróleo ou gás da Rússia (90% da produção na Europa vem de fontes livres de emissões), tendo um "modelo de negócio sustentável, assente em energias renováveis, redes e armazenamento"."Na Iberdrola continuamos a aumentar os nossos investimentos para reforçar a autonomia energética e acelerar a transição verde, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Os projetos que temos em curso em Espanha e no mundo permitem gerar atividade económica e manter 400.000 postos de trabalho em mais de 19.000 fornecedores", afirmou Ignacio Galán, presidente da Iberdrola.No que diz respeito aos investimentos, atingiram 4.741 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 ( mais 5%) e 10.200 milhões nos últimos doze meses, 90% focados em redes e renováveis.O grupo instalou 3.400 MW renováveis nos últimos doze meses. Destes, 996 MW são eólicos,1.241 MW fotovoltaicos, quase 1.000 MW de armazenamento hidroelétrico e 116 MW de baterias.De acordo com o que foi aprovado na Assembleia Geral, realizada no mês passado, a empresa aumentou a remuneração ao acionista 6,4 %, até 0,449 euros por ação.