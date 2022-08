Joint-venture da EDPR ganha dois lotes de eólico offshore na Escócia

A Ocean Winds, uma joint-venture detida em partes iguais pela EDP Renováveis e pela francesa Engie, venceu dois lotes eólicos offshore num leilão na Escócia, anunciou esta segunda-feira a empresa.



Os dois lotes adjacentes têm uma capacidade de 2,3 GW de capacidade e localizam-se a este das ilhas de Shetland.





O primeiro lote, com uma capacidade de 1,8 GW, foi ganho por uma joint-venture 50-50 entre a Mainstream Renewable Power e a Ocean Winds e explorará um local com profundidade de cerca de 100 metros.O segundo projeto, de 500 MW, será desenvolvido e explorado apenas pela Ocean Winds.A joint-venture da EDPR com a Engie já tinha vencido um lote de 2GW na Escócia em janeiro e encontra-se atualmente a construir, desenvolver ou operar três projetos offshore na Escócia com uma capacidade de cerca de 3,8 GW."A Ocean Winds está orgulhosa de ter vencido estes lotes, atingindo um portefólio de 14,5 GW", refere Bautista Rodriguez, CEO da Ocean Winds, citado no comunicado.