Junho foi o mês em que a gasolina mais subiu em três anos. E vem aí novo aumento

Estas subidas coincidem com a valorização do barril do petróleo, que está a vincar os máximos de 2018, num dia em que aguarda a decisão final da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+), que esta sexta-feira deverá anunciar uma decisão final para o seu plano de aumentar a produção.Tudo aponta para que a OPEP+ se decida por prosseguir com o movimento de abertura progressiva das suas torneiras , o que deverá conter o avanço dos preços, depois de colocarem no mercado mais 2,1 milhões de barris por dia nos primeiros sete meses do ano.Entre janeiro e abril deste ano, o Estado português terá arrecadado 942,3 milhões de euros com os dois maiores impostos indiretos que cobra sobre os combustíveis rodoviários, o que equivale a 61,62% de todo o dinheiro que os portugueses gastaram a abastecer os veículos, no mesmo período. O montante diz apenas respeito ao ISP - Imposto Sobre Produtos Petrolíferos e ao IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado.De acordo com os dados disponibilizados pela ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, nos primeiros quatro meses deste ano os portugueses terão consumido um total de 1,1 mil milhões de litros de gasóleos (simples e aditivado) e gasolinas (95 simples, 95 aditivada, 98 simples e 98 aditivada), pelos quais terão pago mais de 1,5 mil milhões de euros. Deste total, 942,3 milhões são, então, em impostos.Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).