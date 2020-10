Lucro da EDP cai 8% para 422 milhões de euros até Setembro

A EDP fechou os nove meses do ano com um resultado líquido de 422 milhões de euros, o que traduz uma queda face ao mesmo período do ano passado. A elétrica justifica esta evolução com as "quedas significativas" da procura e preços de eletricidade devido à pandemia, apesar de admitir "alguns sinais de recuperação" no período em análise, de acordo com o comunicado emitido pela elétrica à CMVM esta quinta-feira.





O EBITDA seguiu a mesma tendência, tendo recuado 2% para 2,6 mil milhões de euros. "Excluindo o impacto cambial, o EBITDA aumentou 3% face ao período homólogo".





No final do terceiro trimestre a EDP tinha mais de 20 GW de capacidade instalada em renováveis, e uma carteira de projetos renováveis já contratados de 6,5 GW, dos quais 0,7 GW contratados durante 2020.





Já a atividade em Portugal continua no vermelho, uma tendência verificada desde 2018. De Julho a Setembro a operação em território nacional registou prejuízos de 23 milhões de euros.





Por sua vez, no final de setembro, a dívida liquida da empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade recuou 6% face a dezembro de 2019, situando-se em 13 mil milhões de euros, "com impacto positivo do aumento de capital de mil milhões de euros realizado em Agosto de 2020", sublinha a elétrica.





