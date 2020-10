União Europeia dá luz verde à compra da espanhola Viesgo pela EDP

"totalmente subscrito", com a procura a representar cerca de 256% do montante da oferta.



Este foi o primeiro aumento de capital realizado pela EDP desde 2004, quando comprou a espanhola Hidrocantábrico. Este negócio inclui um investimento líquido de 900 milhões de euros na compra direta da Viesgo e agrega ainda a dívida de 1,1 mil milhões de euros.



Agora, a empresa portuguesa - que lidera o PSI-20 em termos de capitalização de mercado - vê

a sua subsidiária para distribuição de eletricidade em Espanha (E-Redes) juntar-se a duas subsidiárias de distribuição de eletricidade da Viesgo, a Viesgo Distribution e a Begasa, para passarem a ser geridas, maioritariamente, pela EDP.

A EDP Renováveis passa a ser dona da totalidade do negócio de energias verdes da Viesgo, arrecadando 24 parques eólicos e duas centrais mini-hídricas localizadas em Espanha e Portugal, com capacidade instalada líquida total acima de 500 MW, em troca de 565 milhões de euros.

Por fim, a EDP fica ainda com duas centrais de geração térmica da Viesgo no sul de Espanha, "que potencialmente irão incorporar direito aos pontos de ligação à rede", assim que outras centrais sejam desativadas em 2021, prevê a elétrica.



(Notícia em atualização)

