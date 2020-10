EDP é a empresa do setor que mais sobe na Europa após resultados "acima do esperado"

Leia Também EDP sobe fasquia na descarbonização e quer reduzir emissões em 90% face a 2015

A EDP - Energias de Portugal está a liderar os ganhos no setor das "utilities" europeias, com uma valorização de 3,92% para os 4,299 euros por ação, depois dos resultados dos primeiros nove meses deste ano terem saído "acima das expectativas", de acordo com as casas de investimento.A prestação da empresa portuguesa está a superar a dos pares europeus, uma vez que o setor ganha 0,8% por esta altura.O Barclays, que manteve a recomendação de "equal-weight" para a elétrica portuguesa, considera que a "maior surpresa positiva" foi a gestão do negócio na Península Ibérica por parte da cotada, "beneficiando de uma política favorável em Espanha", pode ler-se na nota citada pela Bloomberg.Para além do Barclays, também o RBC olhou para os números com otimismo, considerando que os "resultados foram ligeiramente acima das expectativas". Contudo, o banco de investimento do Canadá dá conta que a empresa "pode não estar nos melhores termos com os reguladores portugueses".Até ao momento, foram negociadas quase 2 milhões de ações da elétrica liderada por Miguel Stilwell d'Andrade, que compara com os mais de 8 milhões de títulos que trocam de mãos todos os dias, em média, nos últimos seis meses.Ontem, a EDP anunciou uma queda homóloga de 8% no lucro líqudio dos primeiros nove meses do ano para os 422 milhões de euros . A elétrica justificou esta evolução com as "quedas significativas" da procura e preços de eletricidade devido à pandemia, apesar de admitir "alguns sinais de recuperação" no período em análise.O Morgan Stanley reforçou a recomendação de "comprar" para a empresa portuguesa, uma vez que prevê que o "forte balanço" seja o gatilho de uma "maior eceleração nos investimentos eólicos e solar".No acumular do ano, a EDP conta com um ganho de mais de 12%, face a uma queda de 4,60% do setor na Europa. O preço-alvo médio da cotada é de 4,80 euros, o que representa um ganho potencial de 12,7% face ao fecho de ontem.