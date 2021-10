Lucro da Galp subiu para 161 milhões no terceiro trimestre com apoio dos preços de petróleo

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Subida a nove meses

Nos primeiros nove meses deste ano, a Galp Energia obteve um resultado líquido de 327 milhões de euros, que compara com o prejuízo de 45 milhões de euros registado no mesmo período do ano passado. Já EBITDA escalou para os 1.678 milhões de euros, o que representa um aumento homólogo de 45%.



O lucro líquido da Galp Energia situou-se nos 161 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, deixando para trás os prejuízos do período homólogo. A exploração e produção de petróleo subiram, impulsionando os números entre junho e setembro.No mesmo período do ano passado, a petrolífera tinha registado um prejuízo de 23 milhões de euros . Em termos trimestrais, a empresa aumentou os lucros em 21 milhões, segundo o comunicado enviado nesta manhã, antes da abertura de sessão, à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).A empresa liderada por Andy Brown registou ainda um aumento do EBITDA () para os 607 milhões de euros, o que representa uma subida face aos 401 milhões de euros fixados no mesmo trimestre do ano anterior.A Galp justifica a subida deste indicador com "a uma maior contribuição do 'upstream', suportado pelo aumento dos preços do petróleo, assim como um contexto de refinação mais favorável a nível internacional". Este segmento "upstream" - que diz respeito à exploração e produção de petróleo - teve uma subida homóloga de 73% no EBITDA para os 522 milhões de euros nestes três meses.Em termos de lucro a Galp conseguiu superar a estimativa dos analistas , que apontavam para um resultado líquido de 144 milhões. Já o Eo crescimento do negócio da exploração e produção de petróleo, com o seu EBITDA a disparar 80% para os 1.428 milhões de euros. A empresa diz que o preço do barril desta matéria-prima mais do que compensou uma ligeira redução da produção.Já na área comercial, onde se incluem os postos de combustível, o EBITDA baixou 10% para 229 milhões.